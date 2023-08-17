17 Ağustos 2023, Perşembe
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Son dakika: Denize düşen İETT otobüsü vinçle çıkarıldı! A Haber olay yerinde.
Son dakika haberleri… İstanbul'da Eminönü'nde bir İETT otobüsü sabah saatlerinde el frenin boşalmasıyla denize düştü. Otobüsün boş olması olası bir faciayı önledi. Ekipler denizin dibine batan otobüsü çıkardı. O noktadan detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.