Son dakika: Cumhuriyet tarihinin bir seferde en büyük narkotik operasyonu: 253 gözaltı

Son dakika haberi... Gaziantep 'te, 5 ay süren takibin ardından 2 bin 124 polisin katılımıyla düzenlenen, 'Vatan' ismi verilen ve 311 şüpheliyi kapsayan uyuşturucu operasyonunda, 253 kişi gözaltına alındı. Gaziantep Valisi Davut Gül, 'Vatan' operasyonunun, Cumhuriyet tarihinin narkotik suçlara yönelik bir seferde yapılan en büyük operasyonu olduğunu ifade etti.

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