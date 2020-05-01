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Son dakika: Çocuklardaki yeni salgına karşı Bilim Kurulu Üyesi uyardı! İşte belirtiler… |Video

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01.05.2020
Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, A Haber canlı yayınında koronavirüsle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Tezer, “Çok iyi durumdayız iyi gidiyoruz. Ama rahatlamışız anlamına kesinlikle gelmemeli." ifadelerini kullanarak vatandaşları uyardı. Sokağa çıkma yasağındaki Pazartesi günü ve önümüzdeki 15 gün dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Tezer, çocuklardaki yeni salgın "kawasaki hastalığı"na karşı da uyardı.

Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, A Haber canlı yayınında koronavirüsle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Tezer, "Çok iyi durumdayız iyi gidiyoruz. Ama rahatlamışız anlamına kesinlikle gelmemeli." ifadelerini kullanarak vatandaşları uyardı. Sokağa çıkma yasağındaki Pazartesi günü ve önümüzdeki 15 gün dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Tezer, çocuklardaki yeni salgın "kawasaki hastalığı"na karşı da uyardı.

5 KRİTİK BELİRTİ

Tezer, kawasaki hastalığına karşı aileleri uyararak, "Kawasaki hastalığı dediğimiz hastalık sebebi belli olmayan ancak virüs ve bakterilerin meydana getirdiği düşünülen özellikle 5 yaşın altındaki çocuklarda vücudun kendi bağışıklık sisteminin harekete geçip damarlarda küçük damarlarda implamasyon dediğimiz iltihabi bir süreci başlatması. Bu küçük damarlar genellikle kalpteki damarlar oluyor. 5 gün boyunca ateşi olursa, yanında kriterler var 5 tane kriter var en az bu kriterlerin 4 tanesini karşılaması gerekiyor. Ateş olmazsa olmaz, gözlerde kızarıklık, lenf bezi büyüyecek, dudağında çatlaklar ile kızarıklık olacak, vücudunda döküntü olacak, ellerinde şişlik olacak, soyulma olabilir." ifadelerini kullandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof Dr Hasan Tezer canlı yayında uyardı! Asla bu hatayı yapmayın |Video KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ PROF DR HASAN TEZER CANLI YAYINDA UYARDI! ASLA BU HATAYI YAPMAYIN |VİDEO

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