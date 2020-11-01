Son dakika | Çin'de gökyüzünden yeryüzüne yanarak düşen bir cisim tespit edildi

Son dakika | Dünya, 2020'de meydana gelen doğal afetlerin ve felaketlerin yaşandığı bir dizi olaya şahit oldu. Koronavirüs tehlikesi, milyonlarca insanın hayatını tehdit ediyor. Çin'den tüm dünyaya yayılan bu tehdidin etkileri henüz atlatılamamışken, yine Çin'den gelen son görüntüler, dünyayı yeniden panikletti. Harbin kentinde, gökyüzünden yanarak yeryüzüne düşen bir cisim, tüm gözleri üzerine çekti. Yanarak düşen cismin ne olduğu konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmazken, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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