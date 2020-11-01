01 Kasım 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika | Çin'de gökyüzünden yeryüzüne yanarak düşen bir cisim tespit edildi

Son dakika | Çin'de gökyüzünden yeryüzüne yanarak düşen bir cisim tespit edildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.11.2020 12:16
Güncelleme:01.11.2020 12:30
Son dakika | Dünya, 2020'de meydana gelen doğal afetlerin ve felaketlerin yaşandığı bir dizi olaya şahit oldu. Koronavirüs tehlikesi, milyonlarca insanın hayatını tehdit ediyor. Çin'den tüm dünyaya yayılan bu tehdidin etkileri henüz atlatılamamışken, yine Çin'den gelen son görüntüler, dünyayı yeniden panikletti. Harbin kentinde, gökyüzünden yanarak yeryüzüne düşen bir cisim, tüm gözleri üzerine çekti. Yanarak düşen cismin ne olduğu konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmazken, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Son dakika | Gökyüzünden yanarak yeryüzüne düştü! İşte herkesin konuştuğu görüntüler! Kimse ne olduğunu bilmiyor SON DAKİKA | GÖKYÜZÜNDEN YANARAK YERYÜZÜNE DÜŞTÜ! İŞTE HERKESİN KONUŞTUĞU GÖRÜNTÜLER! KİMSE NE OLDUĞUNU BİLMİYOR

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Mesut Yılmaz'a veda
Mesut Yılmaz'a veda
Çin'de gökyüzünden yeryüzüne yanarak düşen bir cisim tespit edildi
Çin'de gökyüzünden yeryüzüne yanarak düşen bir cisim tespit edildi
Şoke eden manzara! Bagajda çocukla...
Şoke eden manzara! Bagajda çocukla...
Trafikte görenleri şaşırtan olay! Herkesi şaşkına çevirdi...
Trafikte görenleri şaşırtan olay! Herkesi şaşkına çevirdi...
Koronadan ölmesine rağmen binlerce kişi...
Koronadan ölmesine rağmen binlerce kişi...
Sürücü dehşet saçtı! Gaz yerine frene basınca...
Sürücü dehşet saçtı! Gaz yerine frene basınca...
Köpek severken gözünden oluyordu
Köpek severken gözünden oluyordu
Emrah Apartmanı'nda hazin hikaye...
Emrah Apartmanı'nda hazin hikaye...
26 saat enkazdan çıkarılan kişinin kimliği belli oldu
26 saat enkazdan çıkarılan kişinin kimliği belli oldu
26 saat sonra bir kişi daha enkaz altından çıkarıldı
26 saat sonra bir kişi daha enkaz altından çıkarıldı
Buse'nin kurtarılmasındaki cep telefonu detayı
Buse'nin kurtarılmasındaki cep telefonu detayı
Buse'yi kurtaran kahraman A Haber'e konuştu
Buse'yi kurtaran kahraman A Haber'e konuştu
Daha Fazla Video Göster