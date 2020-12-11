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Son dakika | Çin aşısı Türkiye'ye geldi mi? A Haber muhabiri canlı yayında detayları aktardı

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Giriş: 11.12.2020 15:34
Güncelleme:11.12.2020 21:44
Son dakika haberleri... Türkiye'nin Çin menşeili Sinovac şirketiyle yaptığı 50 milyon doz Kovid-19 aşı alımıyla ilgili anlaşma yapmış, aşıların ilk partisinin ise 11 Aralık'tan itibaren ülkemize geleceği açıklanmıştı. Peki Kovid-19 aşısı Türkiye'ye geldi mi? Aşılama işlemleri ne zaman ve sağlık personelleri dışında öncelikli olarak kimlere yapılacak? İşte Türkiye'nin aşılma takvimiyle ilgili en çok merak edilen o soruların yanıtları...

A Haber muhabiri Ece Altuğ, Türkiye'nin aşılama takvimiyle ilgili son dakika gelişmesinin detaylarını canlı yayında aktardı.

Altuğ, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çarşamba günkü Bilim Kurulu Toplantısı sonrası '3-4 gün içerisinde aşılar Türkiye'ye gelecek' sözlerini hatırlatarak henüz aşıların ülkemize gelmediğini 1-2 gün içerisinde ise ilk parti aşının gelmesini beklendiğini aşıların ise 14-21 gün arayla iki doz halinde uygulanmasının planlandığını söyledi.

Aşının sağlık çalışanlarının dışından 65 yaş ve üzeri riskli gruplara aşının gelmesi ve iki haftalık incelemenin sonrasında uygulanmaya başlanacağını söyledi.

AŞI ECZANELERDE SATILACAK MI?

Aşının faz 3 çalışmalarının devam ettiğini hatırlatan Altuğ, iki haftalık inceleme sürecinde çalışmaların da sonuçlarının belli olacağını söyledi. Aşı ücretsiz olarak vatandaşlara uygulanacak. Aşıyla ilgili ilerleyen süreçlerde üst taban fiyat belirlenilerek eczanelerden satışına onay verilecek.

KİMLERE AŞI YAPILMAYACAK?

A Haber muhabiri Ece Altuğ, Sağlık Bakanı Koca aşıyla ilgili yaptığı açıklasını hatırlatarak, "18 yaş altı, hamileler ve son 4 ila 6 ay içerisinde koronavirüs hastalığını geçirenlere aşının uygulanmayacağını" söyledi.

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