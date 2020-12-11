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Son dakika | Çin aşısı Türkiye'ye geldi mi? A Haber muhabiri canlı yayında detayları aktardı
A Haber muhabiri Ece Altuğ, Türkiye'nin aşılama takvimiyle ilgili son dakika gelişmesinin detaylarını canlı yayında aktardı.
Altuğ, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çarşamba günkü Bilim Kurulu Toplantısı sonrası '3-4 gün içerisinde aşılar Türkiye'ye gelecek' sözlerini hatırlatarak henüz aşıların ülkemize gelmediğini 1-2 gün içerisinde ise ilk parti aşının gelmesini beklendiğini aşıların ise 14-21 gün arayla iki doz halinde uygulanmasının planlandığını söyledi.
Aşının sağlık çalışanlarının dışından 65 yaş ve üzeri riskli gruplara aşının gelmesi ve iki haftalık incelemenin sonrasında uygulanmaya başlanacağını söyledi.
AŞI ECZANELERDE SATILACAK MI?
Aşının faz 3 çalışmalarının devam ettiğini hatırlatan Altuğ, iki haftalık inceleme sürecinde çalışmaların da sonuçlarının belli olacağını söyledi. Aşı ücretsiz olarak vatandaşlara uygulanacak. Aşıyla ilgili ilerleyen süreçlerde üst taban fiyat belirlenilerek eczanelerden satışına onay verilecek.
KİMLERE AŞI YAPILMAYACAK?
A Haber muhabiri Ece Altuğ, Sağlık Bakanı Koca aşıyla ilgili yaptığı açıklasını hatırlatarak, "18 yaş altı, hamileler ve son 4 ila 6 ay içerisinde koronavirüs hastalığını geçirenlere aşının uygulanmayacağını" söyledi.