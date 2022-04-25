25 Nisan 2022, Pazartesi
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Son dakika: Bursa’da uçak evlerin arasına düştü
Son dakika haberine göre Bursa Yunuseli Havaalanı yakınında tek motorlu uçak kaza yaptı. Alınan bilgiye göre uçak evlerin arasına düştü. Kazada yangın çıkarken ekipler alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber ekiplerinden Huzeyfe Özdemir anlattı.