Son dakika: Bursa’da uçak evlerin arasına düştü

Son dakika haberine göre Bursa Yunuseli Havaalanı yakınında tek motorlu uçak kaza yaptı. Alınan bilgiye göre uçak evlerin arasına düştü. Kazada yangın çıkarken ekipler alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber ekiplerinden Huzeyfe Özdemir anlattı.

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