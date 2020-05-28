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Son dakika: Bursa'da trafikte şaşırtan görüntü! Kafasında kovayla... |Video

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Giriş: 28.05.2020 10:39
Güncelleme:28.05.2020 10:48
Son dakika haberi... Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar yeni bir güne sağanak yağmurla uyandılar. Yağmurda sürücüler zor anlar yaşadı. Milli İrade Meydanında seyir halinde olan bir motosikletin üzerinde yolcu olarak bulunan bir kişinin kendini korumak için başına kova geçirmesi görenlere tebessüm ettirdi. O anlar ise saniye saniye kameraya böyle yansıdı.
Son dakika: Bursada trafikte şaşırtan görüntü! Kafasında kovayla... |Video SON DAKİKA: BURSA'DA TRAFİKTE ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜ! KAFASINDA KOVAYLA... |VİDEO

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar yeni bir güne sağanak yağmurla uyandılar. Yağmurda sürücüler zor anlar yaşadı. Yağmurda ıslanmak istemeyen vatandaşlar ise kendilerini korumak için saçak altlarına girdiler. Bir motosiklet üzerinde yolculuk yapan bir kişi ise başına geçirdiği kovayla ıslanmaktan kendini korumaya çalıştı.



İnegöl'de sabaha karşı etkili olan sağanak yağmur gün boyunca devam etti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kendilerini koruyacak yer aradı. Sürücüler de zor anlar yaşadı. Milli İrade Meydanında seyir halinde olan bir motosikletin üzerinde yolcu olarak bulunan bir kişinin kendini korumak için başına kova geçirmesi görenlere tebessüm ettirdi. O anlar ise saniye saniye kameraya böyle yansıdı.

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