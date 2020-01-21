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21.01.2020

Son dakika: Bursa'da korkutan fabrika yangını |Video

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir hurda deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı. Son dakika gelişmesinin detayları A Haber muhabiri Nejat Kırbulut canlı yayında aktardı.

Alınan bilgiye göre, Geçit Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki kolay yanıcı plastiklerin de etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü.

İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın, hasara neden oldu.

Son dakika gelişmesinin detaylarını A Haber muhabiri Nejat Kırbuult canlı yayında aktardı.

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