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Bursa'da korku dolu anlar! Trafo patladı 3 ev küle döndü

İHA
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Giriş: 13.06.2021 16:03
Güncelleme:13.06.2021 16:09
Son dakika yaşam haberi... Bursa'nın Mudanya ilçesinde trafonun patlaması neticesinde çıkan yangında 3 köy evi kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Aydınpınar Mahallesi'ndeki trafoda bilinmeyen bir sebeple patlama yaşandı.

Çıkan yangın trafo yakınındaki kerpiç ahşap karışımı köy evlerine de sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevler 3 evi tamamen sardı.

Yangına ilk önce köylüler müdahale edip söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, 3 ev yanarak küle döndü.

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