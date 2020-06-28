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Son dakika: Bursa'da korku dolu anlar! Çiçekçi dükkanı yandı mahalleli sokağa döküldü |Video

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Giriş: 28.06.2020 09:54
Güncelleme:28.06.2020 09:57
Son dakika haberi... Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir çiçekçi dükkanında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Alevler apartman dairelerine yükselirken, içeride kimsenin olmaması muhtemel faciayı önledi.

Alınan bilgiye göre, Gemlik'in yazlık semtlerinden Küçükkumla'da gece 23 sıralarında bir çiçekçide yangın çıktı.Alevler gecenin karanlığını aydınlatırken, panik yaşayan vatandaşlar hemen itfaiye ve polisten yardım istedi. İşyeri kısa sürede alev alev yanarken, işyerinin üstündeki dairedeki vatandaşlar kısa sürede tahliye edildi.


Alevler büyüdükçe yangını izleyen vatandaşların paniği arttı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı. Bölgenin doğalgazı da kesilirken, yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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