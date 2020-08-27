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Son dakika: Bursa'da işçi servisi direğe çarptı: 2 ölü

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Giriş: 27.08.2020 11:14
Güncelleme:27.08.2020 11:24
Son dakika haberi... Bursa’da, tekstil firmasının işçilerini taşıyan midibüs, elektrik direğine çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 1’i ağır 17 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İhsaniye Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Ferhat Erol'un (60) kullandığı 16 ES 1821 plakalı işçi servis midibüsü, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada midibüsteki işçilerden bazıları savrulurken, 4 işçi ise sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, midibüsün içerisinde sıkışan 4 kişiyi, 45 dakikalık çalışmanın ardından çıkarabildi.


Sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan incelemede, sürücü Ferhat Erol ile midibüsün ön koltuğunda oturan Ayşin Güler'in (47) öldüğü belirlendi. 1'i ağır 17 yaralı ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşçi servisi direğe çarptı: 2 ölü
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