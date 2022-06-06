Son dakika Bursa'da ilkokulda skandal görüntüler: Dansözlü kutlama!

Son dakika haberi... Bursa'da, bir ilkokulda düzenlenen Hıdırellez ve Anneler Günü etkinliğinde dansözün sahne aldığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Olayla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme ve soruşturma başlatırken, okul müdürü C.Ş. de görevden uzaklaştırıldı..

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