22 Aralık 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
22.12.2019

Son dakika: Bursa Uludağ'da korkutan orman yangını

Son dakika haberi... Bursa Uludağ'ın eteklerindeki Erikli Yaylası'nda orman yangını çıktı. Yangın, şiddetli lodosun etkisiyle büyürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Uludağ'ın eteklerindeki Yıldırım ilçesi Erikli Yaylası'nda, saat 07.30 sıralarında orman yangını çıktı.

Ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören bölge sakinleri, itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi.

Yangın, saatteki hızı 70 kilometreyi bulan lodos nedeniyle yayıldı.

Ekipler yangın için söndürme çalışması başlattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İstanbul'a kar yağacak mı?
İstanbul'a kar yağacak mı?
Bursa Uludağ'da korkutan orman yangını
Bursa Uludağ'da korkutan orman yangını
İYİ Partili isme silahlı saldırı....
İYİ Partili isme silahlı saldırı....
Eğilip bakınca şok oldu
Eğilip bakınca şok oldu
Çiftlik Bank'tan sonra şimdi de Arsa Bank!
Çiftlik Bank'tan sonra şimdi de Arsa Bank!
Görüntüler olay olmuştu! O öğretmen hakkında karar
Görüntüler olay olmuştu! O öğretmen hakkında karar
Müge Anlı korkunç cinayetin detaylarını anlattı
Müge Anlı korkunç cinayetin detaylarını anlattı
Gözaltına alınan katil zanlısı canlı yayında konuştu
Gözaltına alınan katil zanlısı canlı yayında konuştu
Minibüse yetişmek isterken ölümden döndü
Minibüse yetişmek isterken ölümden döndü
Özcan Deniz'in ehliyetsiz yeğeninden hız denemesi
Özcan Deniz'in ehliyetsiz yeğeninden hız denemesi
Kadın doktor, otoyolda darp edildi
Kadın doktor, otoyolda darp edildi
A Haber canlı yayınında bomba imha denemesi
A Haber canlı yayınında bomba imha denemesi
Daha Fazla Video Göster