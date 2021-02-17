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Son dakika: Bursa-İzmir yolu trafiğe kapandı! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

A Haber
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Giriş: 17.02.2021 14:11
Güncelleme:17.02.2021 14:14
Son dakika haberi... Bursa-İzmir yolu yoğun kar nedeniyle kapandı. Kazaların yaşanmasıyla çile bir kat daha arttı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. A Haber muhabiri Necat Kırbulut detayları aktardı.

Bursa'da sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle Bursa-İzmir yolunda trafiğin kapanmasına sebep oldu. Kar yağışı sebebiyle meydana gelen trafik kazalarıyla birlikte kilometrelerce kuyruk oluştu.

Karayolları, bölge trafik ve jandarma ekipleri kaza mahalindeki araçları kaldırmaya çalışırken, araç kuyruğunun ne ucu ne de sonu göründü. Drone ile havadan görüntülenen yolda, ekipler tuzlama ve küreme çalışmalarını aralıksız olarak devam ediyor.

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