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Son dakika: Bugün hava nasıl olacak? Yağış var mı? İşte 6 Haziran Pazar hava durumu

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Giriş: 06.06.2021 19:51
Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Tokat çevreleri ile Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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