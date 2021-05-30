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Son dakika: Bugün hava nasıl olacak? | Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı | 30 Mayıs Pazar hava durumu

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Giriş: 30.05.2021 09:34
Güncelleme:30.05.2021 09:38
Son dakika haberi... 30 Mayıs 2021 Pazar günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Yurdumuzun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Trakya'nın batısı ve Doğu Toroslar'ın yerel, akşam ve gece saatlerinde ise Marmara ve İç Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir ve Ardahan çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 30 Mayıs 2021 Pazar hava durumu tahminleri...

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