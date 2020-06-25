Son dakika: Bodrum’da bir öğünün faturası 2 bin 500 TL |Video

Son dakika haberi... Yaz aylarının gelmesiyle ve yeni normalle birlikte çoğu vatandaş Ege kıyılarına akın etti. Bodrum da en çok ziyaretçi alan bölgelerden biri. Ancak vatandaşlar ürünlerin fiyatlarına isyan etmiş durumda. İşte o ürünler ve fiyatları...

Son dakika haberi... Yaz aylarının gelmesiyle ve yeni normalle birlikte çoğu vatandaş Ege kıyılarına akın etti. Bodrum da en çok ziyaretçi alan bölgelerden biri. Ancak vatandaşlar ürünlerin fiyatlarına isyan etmiş durumda. İşte o ürünler ve fiyatları...