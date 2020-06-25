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Son dakika: Bodrum’da bir öğünün faturası 2 bin 500 TL |Video

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Giriş: 25.06.2020 10:37
Güncelleme:25.06.2020 11:09
Son dakika haberi... Yaz aylarının gelmesiyle ve yeni normalle birlikte çoğu vatandaş Ege kıyılarına akın etti. Bodrum da en çok ziyaretçi alan bölgelerden biri. Ancak vatandaşlar ürünlerin fiyatlarına isyan etmiş durumda. İşte o ürünler ve fiyatları...

Son dakika haberi... Yaz aylarının gelmesiyle ve yeni normalle birlikte çoğu vatandaş Ege kıyılarına akın etti. Bodrum da en çok ziyaretçi alan bölgelerden biri. Ancak vatandaşlar ürünlerin fiyatlarına isyan etmiş durumda. İşte o ürünler ve fiyatları...

Bodrum yine abarttı! 1 tabak döner 370 lira... BODRUM YİNE ABARTTI! 1 TABAK DÖNER 370 LİRA...

Bir öğünün faturası 2 bin 500 TL
Bir öğünün faturası 2 bin 500 TL
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