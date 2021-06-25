Bingöl’de korkutan deprem! Merkez üssü ve büyüklüğü belli oldu |Son depremler 2021 AFAD

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'te 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimide...

AFAD'dan elde edilen verilere göre Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'te 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 15.51 km derinliğinde gerçekleşti.



İşte deprem dair tüm detaylar...



Büyüklük : 5.2 (Mw)



Yer : Kigi (Bingöl)



Tarih-Saat : 25.06.2021, 21:28:37



TSİ Enlem : 39.1920 N



Boylam : 40.2348 E



Derinlik : 15.51 km