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Son dakika: Bingöl'de korku dolu anlar kamerada! Deprem sonrası heyelandan saniyelerle kurtuldular |Video

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Giriş: 16.06.2020 09:56
Güncelleme:16.06.2020 10:02
Son dakika haberi... Bingöl'de meydana gelen deprem ve artçıları nedeniyle oluşan heyelan, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince görüntülendi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün saat 17.24'te meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin peşi sıra oluşan ikisi 4 büyüklüğünün üstünde 90'dan çok artçı deprem ile bugün saat 09.51'de kaydedilen 5,6 büyüklüğündeki sarsıntı nedeniyle Yedisu ilçesinde heyelan oluştu.

Kara yolundaki heyelan, AKUT ekiplerince görüntülendi.

Görüntülerde dağdan kopan kaya ve toprak parçalarının yola doğru sürüklendiği anlar dikkat çekti.

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