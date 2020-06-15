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Son dakika: Bingöl Karlıova deprem bölgesinde son durum |Video

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Giriş: 15.06.2020 09:51
Güncelleme:15.06.2020 10:27
Bingöl Karlıova'da 5,7 şiddetindeki depremde 1 korucu şehit oldu 18 kişide yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı aktarıldı. A Haber muhabiri depremin yaşandığı bölgedeki son durumu canlı yayında aktardı. AFAD ekiplerinin depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını gece boyu karşıladı.

Bingöl Karlıova'da 5,7 şiddetindeki depremde 1 korucu şehit oldu 18 kişide yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı aktarıldı. A Haber muhabiri depremin yaşandığı bölgedeki son durumu canlı yayında aktardı. AFAD ekiplerinin depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını gece boyu karşıladı.

Deprem bölgesinde son durum
Deprem bölgesinde son durum
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