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Son dakika: Bingöl Karlıova deprem bölgesinde son durum |Video
Bingöl Karlıova'da 5,7 şiddetindeki depremde 1 korucu şehit oldu 18 kişide yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı aktarıldı. A Haber muhabiri depremin yaşandığı bölgedeki son durumu canlı yayında aktardı. AFAD ekiplerinin depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını gece boyu karşıladı.
Bingöl Karlıova'da 5,7 şiddetindeki depremde 1 korucu şehit oldu 18 kişide yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı aktarıldı. A Haber muhabiri depremin yaşandığı bölgedeki son durumu canlı yayında aktardı. AFAD ekiplerinin depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını gece boyu karşıladı.