Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü'den aşı açıklaması

SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Elimizde aşıdan başka bu salgını durduracak başka silah yok" diyen Prof. Dr. Özlü, günlük 30 binin üzerindeki yeni vaka ve 200'ün üzerindeki vefat sayılarına dikkat çekerek vatandaşları uyardı.

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahretin Koca'nın 11 Aralık'ta Türkiye'ye geleceğini açıkladığı Çin menşeili Sinovac şirketinin ürettiği Kovid-19 aşısı ile ilgili vatandaşları merak ettiği tüm sorulara Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber canlı yayınında yanıt verdi.

"AŞI ÇİN'DE 1 MİLYON KİŞİYE UYGULANDI"

"Aşıdan başka bu salgını durduracak başka bir silah yok" diyen Prof. Dr. Özlü, "Aşıdan zarar görebilir miyim?" endişesi duyan vatandaşların endişelerini makul karşılıyorum. Bizim (Çin) alacağımız aşı inaktif aşı ve Çin'de 1 milyona yakın kişiye uygulandı. Bu kadar kişi arasında ciddi bir yan etkisi bildirilmedi. Aşıdan zarar görme olasılığı son derece düşük. Yok demiyorum. 10 milyon kişide 1 kişide görülebilir ama aşı olmadığımız zaman ki tehdit daha büyük. Hastalığa yakalananların yüzde 3'ü ölüyor. Akılcı olan aşı yaptırmak.

TÜRKİYE'NİN ALDIĞI AŞI GÜVENLİK BEN AŞI OLACAĞIM

Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Ben ilk fırsatta aşımı yaptıracağım ve sevdiklerimin de aşılanması için destekleyeceğim. Türkiye'nin aldığı aşı güvenli bir aşı. Bu aşı eskiden beri kullanılan bir yöntemle üretilen güvenli bir aşı. Tabi zorlama yok herkes kendi kararını verecek" dedi.

KISITLAMALAR ETKİSİNİ GÖSTERDİ Mİ?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta için 21-05 hafta sonu ise tamemen sokağa çıkma kısıtlamalarının etkilerinin ne zaman görüleceği sorusuyla ilgili Prof. Dr. Özlü şöyle konuştu;

Kısıtlamaların sonucu bu hafta sonu değil de önümüzdeki hafta sonundan itibaren görmeye başlarız. Daha önce aldığımız tedbirlerin sonuçlarını ise kısmen görmeye başladık. İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde aşırı bir yoğunluk vardı bu poliklinik yükünde azalmaya başladı. Bu süreç zamanla yoğun bakımda da etkisini gösterecek.