Son dakika: Bilim Kurulu üyesi A Haber canlı yayınında uyardı: Vaka sayıları yükseliş gösterebilir |Video

Son dakika haberi; 1 Haziran sonrası ülke genelinde yeni normal sürece geçildiğini ve vatandaşların çoğunluğunun kurallara uyduğunu ifade eden Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, son 15 gündür vaka sayılarındaki direnci yorumladı. A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulunan Öztürk, azınlık bir grubun kurallara uymaması vaka sayılarındaki direncin temel sebebi olduğunu bunun sürmesi halinde durağan seyrin yükseliş gösterebileceğine dikkat çekti.

Son dakika haberi; 1 Haziran sonrası ülke genelinde yeni normal sürece geçildiğini ve vatandaşların çoğunluğunun kurallara uyduğunu ifade eden Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, son 15 gündür vaka sayılarındaki direnci yorumladı. A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulunan Öztürk, azınlık bir grubun kurallara uymaması vaka sayılarındaki direncin temel sebebi olduğunu bunun sürmesi halinde durağan seyrin yükseliş gösterebileceğine dikkat çekti.

1 TEMMUZ SONRASI...

BİLİM KURULU Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, 1 Temmuz sonrası yeni normal süreçle ilgili ise "Endişe, panik olmaması moral bozamamız lazım ama gerçeği bilmemiz lazım. Dünyada her gün 100 binden fazla vaka ile karşılaşıyoruz. Şu anda dünyada virüsün ortaya çıktığı Çin'deki toplam vaka sayısından fazla günlük yeni vaka artışı var. Bunu dikkate alalım. 7 milyonu aşan vaka ve 400 bini aşan ölümden bahsediyoruz. Yeni normali çok iyi kavramalı ve kurallara göre hareket etmeliyiz. Henüz bu hastalığın bir aşısı ve ilacı yok. Bu hastalığa karşı en etkili silahımız tedbirler." ifadelerini kullandı.