Son dakika: Bilim Kurulu üyesi A Haber canlı yayınında uyardı: En dikkat edilmesi gerek sürece giriyoruz |Video

Türkiye dünyaya 6 milyondan fazla kişiyi etkileyen ve yaklaşık 400 bin kişinin hayatını kaybettiği yeni tip koronavirüs salgınında yeni bir döneme giriyor. 1 Haziran itibariyle yeni başlayacak olan normal süreçte neler değişecek? Vatandaşlar nelere dikkat etmeli? Türkiye salgınla mücadelede hangi durumda? Tüm bu soruların yanıtını ve son gelişmeleri Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer ve Psikolog Prof. Dr. Zuhal Baltaş değerlendirdi. Bilim Kurulu Üyesi Tezer vatandaşları "En dikkat edilmesi gereken sürece giriyoruz" dedi ve uyarılarda bulundu.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, sürecin olumlu yönde seyrettiğini, 11 Mayıs itibariyle kontrollü bir normalleşmenin denendiğini ve çok büyük bir olumsuzluk yaşanmadığını gözlemlediklerini ifade etti. Tezer, şu süreçte yeni vaka sayılarının 500-600 civarında seyretmesi tahminlerinin gerçekleşmemesinin üzüntü verdiği ama bununda ön görülebilir bir seviye olduğunu endişelenecek bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

BİLİM KURULU ÜYESİ TEZER'DEN '1 HAZİRAN' UYARSI

1 Haziran itibaren başlayacak olan yeni düzenlemeler ile ilgili canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulunan Tezer, "Yarın Türkiye'de çok şey değişiyor. Artık birçok şeyin 65 yaş üstü ve 18 yaş altındakilerin dışındaki tüm vatandaşların talepleri gerçekleşecek. Tüm rehberler herkesin kurallara uyması gereken şekilde açıkladı. Birinci süreci bitirdik. İkinci süreci yaşadık. Bu biraz artık farklı süreç en dikkat edilmesi gerek dönemeçlerden birisi bu! 'Her şey artık normale döndü, artık mikroorganizma ülkemizde yok. Rahat bir şekilde yaşayacağız' düşüncesi yanlış. Bu risk dünyada olduğu gibi virüsle yaşamaya devam etmeliyiz. Virüsle yaşayıp normalleşmeliyiz bunun içinde dene-gör sistemini kullanıyoruz. Bizler bilim insanları olarak gerekli uyarıları yaptık. Bundan sonra insanlarımız daha dikkatli davranması gerekiyor. Bundan sonraki süreç çok önemli! Kurallara çok iyi uyuyoruz ama uymadığımız zamanda verilerde dalgalanmaları görüyoruz. ifadelerini kullanarak 1 Haziran sonrası başlayacak olan yeni normal süreçle ilgili vatandaşları uyardı.