Son dakika: Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde patlama! İşte olay yerinden ilk görüntüler…

BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Caddede panik yaşanırken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olduğu belirtiliyor. A Haber Yurt- İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, konu ile ilgili detayları aktardı.

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