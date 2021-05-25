Son dakika | Beylikdüzü Su ürünleri Hali'nde korkutan yangın!

Son dakika haberi...Beylikdüzü Su ürünleri Hali'nde yangın çıktı. Halde toplanan balık ağlarının yandığı belirtilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Beylikdüzü'ndeki Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde istiflenmiş halde bulunan balık ağlarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına aldı.