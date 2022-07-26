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Son dakika: Beykoz'da ormanlık alanda yangın! Havadan ve karadan müdahale

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.07.2022 14:02
Beykoz Çavuşbaşı’nda bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Helikopterin de havadan destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.
Beykoz’da ormanlık alanda yangın!
Beykoz'da ormanlık alanda yangın!
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