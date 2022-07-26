26 Temmuz 2022, Salı
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Son dakika: Beykoz'da ormanlık alanda yangın! Havadan ve karadan müdahale
Beykoz Çavuşbaşı’nda bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Helikopterin de havadan destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.