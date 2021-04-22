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Son dakika: Beşiktaş'taki kazada korkunç ayrıntı! Şoförün kanında uyuşturucu madde çıktı

A Haber
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Giriş: 22.04.2021 10:53
Güncelleme:22.04.2021 11:06
Son dakika haberi... Sabah saatlerinde Balmumcu- Beşiktaş yönündeki alt geçitte seyir halindeki çifti katlı İETT otobüsünün bariyerlere saplanması sonucu bir yolcunun hayatını kaybetmesi diğer bir yolcunun da yaralanmasıyla ilgili başlatılan incelemede otobüs şoförünün uyuşturucu madde etkisi altında olduğu ortaya çıktı. Kazanın olduğu anda telefonla uğraştığı belirlenen şoförün, alt geçitte 282 metre sürüklendiği tespit edildi. Öte yandan İETT otobüs şoförü Baki T., "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan tutuklandı. Detayları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.
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