Berberde ilginç koronavirüs önlemi! Kabinde tıraş etti |Video

Koronavirüse karşı berberlerde önlemler alınırken ilginç bir görüntü virüsün ortaya çıktığı Çin'den geldi. Bir berber müşterilerini kabinin içinde tıraş etti. Virüse karşı alınan kabin önlemi ise sosyal medyada dikkat çekti. Görüntüler bu önlemin Türkiye'de de alınıp alınmayacağı sorusunu akıllara getirdi.

Koronavirüse karşı berberlerde önlemler alınırken ilginç bir görüntü virüsün ortaya çıktığı Çin'den geldi. Bir berber müşterilerini kabinin içinde tıraş etti.

Virüse karşı alınan kabin önlemi ise sosyal medyada dikkat çekti. Görüntüler bu önlemin Türkiye'de de alınıp alınmayacağı sorusunu akıllara getirdi.