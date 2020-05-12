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Berberde ilginç koronavirüs önlemi! Kabinde tıraş etti |Video

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12.05.2020
Koronavirüse karşı berberlerde önlemler alınırken ilginç bir görüntü virüsün ortaya çıktığı Çin'den geldi. Bir berber müşterilerini kabinin içinde tıraş etti. Virüse karşı alınan kabin önlemi ise sosyal medyada dikkat çekti. Görüntüler bu önlemin Türkiye'de de alınıp alınmayacağı sorusunu akıllara getirdi.

Koronavirüse karşı berberlerde önlemler alınırken ilginç bir görüntü virüsün ortaya çıktığı Çin'den geldi. Bir berber müşterilerini kabinin içinde tıraş etti.

Virüse karşı alınan kabin önlemi ise sosyal medyada dikkat çekti. Görüntüler bu önlemin Türkiye'de de alınıp alınmayacağı sorusunu akıllara getirdi.

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Berberde ilginç virüs önlemi
Berberde ilginç virüs önlemi
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