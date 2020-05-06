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Son dakika: Berber ve kuaförler Pazartesi açılıyor! İşte alınan önlemler |Video

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06.05.2020
Son dakika haberi... 11 Mayıs'ta tekrar faaliyete geçecek berber, kuaför ve güzellik salonları hakkında önemli mesajlar veren İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz, "Bu süreç berberliğin ve kuaförlüğün insan hayatında ne kadar önemli bir meslek olduğunu ortaya koydu" dedi. 11 Mayıs'ta açılacak olan berber ve kuaförlerde de önlemler alındı ve hazırlıklar devam ediyor. A Haber ekibi canlı yayında o hazırlıkları görüntüledi.
Berberlerde yeni dönem | İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüzden açıklama BERBERLERDE "YENİ DÖNEM" | İSTANBUL BERBERLER ODASI BAŞKANI ŞÜKRÜ AKYÜZ'DEN AÇIKLAMA
11 Mayısta açılacak olan berber ve kuaförlerde maske takmak zorunlu olacak mı? Berberler sakal traşı yapacak mı? 11 MAYIS'TA AÇILACAK OLAN BERBER VE KUAFÖRLERDE MASKE TAKMAK ZORUNLU OLACAK MI? BERBERLER SAKAL TRAŞI YAPACAK MI?
Cami, berber, kuaför ve kafelerin açılış tarihleri belli oldu! CAMİ, BERBER, KUAFÖR VE KAFELERİN AÇILIŞ TARİHLERİ BELLİ OLDU!

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