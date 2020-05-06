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Son dakika: Berber ve kuaförler Pazartesi açılıyor! İşte alınan önlemler |Video
Son dakika haberi... 11 Mayıs'ta tekrar faaliyete geçecek berber, kuaför ve güzellik salonları hakkında önemli mesajlar veren İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz, "Bu süreç berberliğin ve kuaförlüğün insan hayatında ne kadar önemli bir meslek olduğunu ortaya koydu" dedi. 11 Mayıs'ta açılacak olan berber ve kuaförlerde de önlemler alındı ve hazırlıklar devam ediyor. A Haber ekibi canlı yayında o hazırlıkları görüntüledi.
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