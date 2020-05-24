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Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Bayramda nasıl beslenmeliyiz? Nelere dikkat etmeliyiz? Uzman isim canlı yayında anlattı |Video

Son dakika: Bayramda nasıl beslenmeliyiz? Nelere dikkat etmeliyiz? Uzman isim canlı yayında anlattı |Video

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Giriş: 24.05.2020 09:54
Güncelleme:24.05.2020 10:00
Son dakika haberi... Ramazan ayı sonrası nasıl bir bayram kahvaltısıyla güne başlanmalı? Ramazan sonrası doğru beslenme nasıl olmalı? Tatlı tüketirken nelere dikkat etmeliyiz? Diyetiysen Gamze Şanlı Ak, A Haber canlı yayınında beslenmeyle ilgili önemli bilgiler verdi. Ak, "Mideye çok yüklenmemek gerek" uyarısında bulundu.

Son dakika haberi... Ramazan ayı sonrası nasıl bir bayram kahvaltısıyla güne başlanmalı? Ramazan sonrası doğru beslenme nasıl olmalı? Tatlı tüketirken nelere dikkat etmeliyiz? Diyetiysen Gamze Şanlı Ak, A Haber canlı yayınında beslenmeyle ilgili önemli bilgiler verdi. Ak, "Mideye çok yüklenmemek gerek" uyarısında bulundu.

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