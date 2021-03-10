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Son dakika: Batman'da öğrenci servisi 300 metreden yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var
Son dakika haberi... Batman'ın Sason ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsünün 300 metrelik uçurumdan devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5'i ağır 11 kişi yaralandı.
Son dakika haberi... Batman'ın Sason ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsünün 300 metrelik uçurumdan devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5'i ağır 11 kişi yaralandı.