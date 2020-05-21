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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan duayen hocalara vefa |Video

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Giriş: 21.05.2020 11:25
Güncelleme:21.05.2020 11:25
Son dakika haberi... Hem pandemi döneminde hem de öncesinde başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin birçok noktasında hastaneler inşa edilip halkın hizmetine sunuldu. Bazıları ise açılış isim gün sayıyor. O hastanelere verilen isimler ise özenle seçiliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin yetiştirdiği hocaları duayen isimleri unutmadı. Yeni hastanelere onların isimlerinin verildiğini açıkladı. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, Prof. Dr. Murat Dilmener, Prof. Dr. Feriha Öz ve Doktor Niyazi Kurtulmuş.... Her biri Türkiye’nin yetiştirdiği duayen hocalardandı… İşte Başkan Erdoğan’ın vefa örneği göstererek isimlerini sonsuza dek yaşatacak olduğu o birbirinden değerli hocalarımızın hikayesi…

Son dakika haberi... Hem pandemi döneminde hem de öncesinde başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasında hastaneler inşa edilip halkın hizmetine sunuldu. Bazıları ise açılış isim gün sayıyor. O hastanelere verilen isimler ise özenle seçiliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yetiştirdiği hocaları duayen isimleri unutmadı. Yeni hastanelere onların isimlerinin verildiğini açıkladı. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, Prof. Dr. Murat Dilmener, Prof. Dr. Feriha Öz ve Doktor Niyazi Kurtulmuş.... Her biri Türkiye'nin yetiştirdiği duayen hocalardandı… İşte Başkan Erdoğan'ın vefa örneği göstererek isimlerini sonsuza dek yaşatacak olduğu o birbirinden değerli hocalarımızın hikayesi…

Duayen doktor Murat Dilmener için anma töreni düzenlendi DUAYEN DOKTOR MURAT DİLMENER İÇİN ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ
Başkan Erdoğan duyurmuştu! Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlunun ismi ölümsüzleşti BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU! PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU'NUN İSMİ ÖLÜMSÜZLEŞTİ
Corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu gözyaşları sel oldu CORONA VİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDEN PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Öz için Cerrahpaşada 1 dakikalık saygı duruşu! Gözyaşları sel oldu KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN PROF. DR. ÖZ İÇİN CERRAHPAŞA'DA 1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU! GÖZYAŞLARI SEL OLDU

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