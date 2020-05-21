Son dakika: Başkan Erdoğan’dan duayen hocalara vefa |Video

Son dakika haberi... Hem pandemi döneminde hem de öncesinde başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin birçok noktasında hastaneler inşa edilip halkın hizmetine sunuldu. Bazıları ise açılış isim gün sayıyor. O hastanelere verilen isimler ise özenle seçiliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin yetiştirdiği hocaları duayen isimleri unutmadı. Yeni hastanelere onların isimlerinin verildiğini açıkladı. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, Prof. Dr. Murat Dilmener, Prof. Dr. Feriha Öz ve Doktor Niyazi Kurtulmuş.... Her biri Türkiye’nin yetiştirdiği duayen hocalardandı… İşte Başkan Erdoğan’ın vefa örneği göstererek isimlerini sonsuza dek yaşatacak olduğu o birbirinden değerli hocalarımızın hikayesi…

Son dakika haberi... Hem pandemi döneminde hem de öncesinde başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasında hastaneler inşa edilip halkın hizmetine sunuldu. Bazıları ise açılış isim gün sayıyor. O hastanelere verilen isimler ise özenle seçiliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yetiştirdiği hocaları duayen isimleri unutmadı. Yeni hastanelere onların isimlerinin verildiğini açıkladı. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, Prof. Dr. Murat Dilmener, Prof. Dr. Feriha Öz ve Doktor Niyazi Kurtulmuş.... Her biri Türkiye'nin yetiştirdiği duayen hocalardandı… İşte Başkan Erdoğan'ın vefa örneği göstererek isimlerini sonsuza dek yaşatacak olduğu o birbirinden değerli hocalarımızın hikayesi…