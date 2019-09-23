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23.09.2019

Son dakika: Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın | Video

Son dakika haberine göre İkitelli'deki Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik malzeme üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Yangına çevre ilçelerden olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Başakşehir'de plastik maddeler üreten bir fabrikada çıkan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre Çevre Sanayi Sitesinde plastik maddeler üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle olay yerine sağlık ekibi ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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