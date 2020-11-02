Son dakika: Barış sitesinin çökme anı kamerada

Son dakika haberi... İzmir'de meydana gelen depremle ilgili yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Barış sitesinin çökme anı işte böyle kameralara yansıdı

Son dakika haberi... İzmir'de meydana gelen depremle ilgili yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Barış sitesinin çökme anı işte böyle kameralara yansıdı

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