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Son dakika: Barış sitesinin çökme anı kamerada
Son dakika haberi... İzmir'de meydana gelen depremle ilgili yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Barış sitesinin çökme anı işte böyle kameralara yansıdı
Son dakika haberi... İzmir'de meydana gelen depremle ilgili yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Barış sitesinin çökme anı işte böyle kameralara yansıdı
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