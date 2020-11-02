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Son dakika: Barış sitesinin çökme anı kamerada

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Giriş: 02.11.2020 16:53
Güncelleme:02.11.2020 16:53
Son dakika haberi... İzmir'de meydana gelen depremle ilgili yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Barış sitesinin çökme anı işte böyle kameralara yansıdı

Son dakika haberi... İzmir'de meydana gelen depremle ilgili yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Barış sitesinin çökme anı işte böyle kameralara yansıdı

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AFAD İzmir depremiyle ilgili ön değerlendirme raporunu açıkladı: Tam 1230 kez artçı oldu AFAD İZMİR DEPREMİYLE İLGİLİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORUNU AÇIKLADI: TAM 1230 KEZ ARTÇI OLDU
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