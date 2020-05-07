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Son dakika: Balıkları takip edip ırmağa girdi! Cep telefonu ile böyle görüntülendi |Video
Son dakika haberi... Bartın'da, balıkların ardından ırmağa giren yunus, yaklaşık 1 kilometre sonra denize döndü. Teknelerin bakımlarını yapan balıkçılar, ırmaktaki yunusu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'na yunusun girdiği görüldü. Balıkların ardından ırmağa giren yunus, yaklaşık 1 kilometre ilerledi.
Yunus, bir süre sonra denize döndü. Teknelerin bakımlarını yapan balıkçılar, ırmaktaki yunusu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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