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Son dakika: Balık tutmak için gitti! Başına gelmeyen kalmadı
Son dakika haberi... Antalya'da balık tutmak için seçtiği yer yüzünden başına gelmeyen kalmadı. Tüm yaşananlar seyir terası ve sahildeki turistler tarafından merakla izlendi.
Son dakika haberi... Antalya'da balık tutmak için seçtiği yer yüzünden başına gelmeyen kalmadı. Tüm yaşananlar seyir terası ve sahildeki turistler tarafından merakla izlendi.