04 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Balık tutmak için gitti! Başına gelmeyen kalmadı

Son dakika: Balık tutmak için gitti! Başına gelmeyen kalmadı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.01.2021 17:26
Güncelleme:03.01.2021 17:39
Son dakika haberi... Antalya'da balık tutmak için seçtiği yer yüzünden başına gelmeyen kalmadı. Tüm yaşananlar seyir terası ve sahildeki turistler tarafından merakla izlendi.

Son dakika haberi... Antalya'da balık tutmak için seçtiği yer yüzünden başına gelmeyen kalmadı. Tüm yaşananlar seyir terası ve sahildeki turistler tarafından merakla izlendi.

Son dakika: Balık tutmak için gitti! Başına gelmeyen kalmadı SON DAKİKA: BALIK TUTMAK İÇİN GİTTİ! BAŞINA GELMEYEN KALMADI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bir anda bastıran sis görüş mesafesini sıfıra düşürdü
Bir anda bastıran sis görüş mesafesini sıfıra düşürdü
150 bin nüfuslu ilçe sis denizinde kayboldu
150 bin nüfuslu ilçe sis denizinde kayboldu
Elazığ korkutan deprem
Elazığ korkutan deprem
Kazdıkları çukurda yakalandılar!
Kazdıkları çukurda yakalandılar!
Başına gelmeyen kalmadı
Başına gelmeyen kalmadı
O ilçede harita maviye döndü!
O ilçede harita maviye döndü!
İstanbul Boğazı'nda sürü halinde görüldüler
İstanbul Boğazı'nda sürü halinde görüldüler
Turistler pes dedirtti!
Turistler pes dedirtti!
Uyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu operasyonu
Mezarı orada ortaya çıktı!
Mezarı orada ortaya çıktı!
Kent merkezine indiler
Kent merkezine indiler
Görenleri hayran bıraktılar
Görenleri hayran bıraktılar
Daha Fazla Video Göster