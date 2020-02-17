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17.02.2020

Son dakika: Bakanlık duyurdu 81 ilde 6 gün boyunca "gıda polisleri" denetim yapacak! | Hileli gıda nasıl anlaşılır? Video

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin açıkladığı gıda denetimi seferberliği bugün itibariyle başlıyor. Başta et ve süt ürünleri olmak üzere sık tüketilen ürünlerin 81 ilde 6 gün boyunca denetleneceği bildirildi. Gerçekleştirilecek denetimler ile gıdalarda taklitin önlenmesi planlanıyor. Tüketicilerin hileli gıdayı nasıl anlayabileceğini, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özer Ergün A Haber’de anlattı.

Tüketicilerin hileli gıdayı nasıl anlayabileceğini, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özer Ergün A Haber'de anlattı.

PROF. DR. ÖZER ERGÜN:"KIYMA HER TÜRLÜ HİLEYE MÜSAİT BİR ÜRÜN"

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özer Ergün: "Normalden farklı bir rengi, abartılı bir durumu varsa bunların haricinde markası ve son kullanma tarihi yoksa, fiyatı normal şartlara göre çok ucuzsa bu gıda maddesinde hile olabilme ihtimali vardır. Sütten başlayacak olursak sütün kalıcılığını arttırmak için içerisine çeşitli koruyucu maddeler katılabiliyor. Bunlar ise su ve yağ olabiliyor. Bununla beraber tereyağına daha ucuz yağ veya margarin, peynirlere ise küflenmeyi önleyici katkı maddeleri katılıyor. Et ürünlerinden kıyma ise her türlü hileye müsait bir üründür. İçerisine çok fazla yağ, sakatat, tavuk derisi ve atılmaya müsait organ parçaları koyulabiliyor. Daha ucuza üretebilmek, fazla kar sağlayabilmek ve daha dayanıklı hale getirebilmek için bu tür hileler yapılabilmektedir." ifadesini kullandı.

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