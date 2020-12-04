Bakan Koca verilerini paylaştı! Son 24 saatte 193 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Aralık 2020 Cuma gününe ait Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 194 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 736 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 703 oldu, son 24 saatte 4 bin 811 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 423 bin 142'ye yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor." dedi.

Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyarılarda bulundu.İşte 03 Aralık'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 194 bin 435 testten 32 bin 736 vaka, 6 bin 903 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 193 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 811 kişi de iyileşti.

Bugünkü verilerle toplam test sayısı 19 milyon 338 bin 181, toplam hasta sayısı 527 bin 70, toplam vefat sayısı 14 bin 509, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 703, toplam iyileşen hasta sayısı 423 bin 142 oldu.

Tabloda, haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,7, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 40,1, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı yüzde 99,8 şeklinde aktarıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün tespit edilen 6.903 yeni hasta var. Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor. Bugünlerde en büyük bulaşma ortamı kapalı ve kalabalık mekanlar. Kapalı ortamlarda kalabalık içinde bulunmayın. Kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun." ifadelerini kullandı.

Bugün tespit edilen 6.903 yeni hasta var. Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor. Bugünlerde en büyük bulaşma ortamı kapalı ve kalabalık mekanlar. Kapalı ortamlarda kalabalık içinde bulunmayın. Kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 4, 2020