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Antikor testi nasıl yapılıyor ve ücretli mi? İşte merak edilen tüm soruların cevabı…

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Giriş: 04.07.2020 12:46
Güncelleme:04.07.2020 12:48
Türkiye genelinde antikor testi uygulaması 15 Haziran’da başladı. Antikor testinde kişinin yeni tip koronavirüsün yol açtığı hastalığı geçirip geçirmediği tespit ediliyor. Peki antikor testi nasıl yapılıyor? Antikor testi ücretli mi, isteyen herkes bu testi yaptırabiliyor mu? A Haber muhabiri Rüya Akkuş antikor testiyle ilgili tüm detayları A Haber izleyicileri için aktardı.
Son dakika: İstanbulda harekete geçildi! 81 ilde antikor testleri yapılıyor |Video SON DAKİKA: İSTANBUL'DA HAREKETE GEÇİLDİ! 81 İLDE ANTİKOR TESTLERİ YAPILIYOR |VİDEO
Evlerde antikor taraması! İlk kez görüntülendi... EVLERDE ANTİKOR TARAMASI! İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Antikor testi açıklaması SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN ANTİKOR TESTİ AÇIKLAMASI
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