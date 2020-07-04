Türkiye genelinde antikor testi uygulaması 15 Haziran’da başladı. Antikor testinde kişinin yeni tip koronavirüsün yol açtığı hastalığı geçirip geçirmediği tespit ediliyor. Peki antikor testi nasıl yapılıyor? Antikor testi ücretli mi, isteyen herkes bu testi yaptırabiliyor mu? A Haber muhabiri Rüya Akkuş antikor testiyle ilgili tüm detayları A Haber izleyicileri için aktardı.