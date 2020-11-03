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Son dakika: Antalya'nın Alanya ilçesinde tur teknesi battı

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Giriş: 03.11.2020 12:09
Güncelleme:03.11.2020 12:12
Son dakika haberi... Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında tur teknesi battı. Teknedekileri kurtarma çalışmaları sürüyor. İşte ilk görüntüler...

Son dakika haberi... Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında tur teknesi battı. Teknedekileri kurtarma çalışmaları sürüyor. İşte ilk görüntüler...

Alanya'da tur teknesi battı
Alanya'da tur teknesi battı
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