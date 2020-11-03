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Son dakika: Antalya'nın Alanya ilçesinde tur teknesi battı
Son dakika haberi... Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında tur teknesi battı. Teknedekileri kurtarma çalışmaları sürüyor. İşte ilk görüntüler...
Son dakika haberi... Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında tur teknesi battı. Teknedekileri kurtarma çalışmaları sürüyor. İşte ilk görüntüler...
Son dakika haberi... Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında tur teknesi battı. Teknedekileri kurtarma çalışmaları sürüyor. İşte ilk görüntüler...