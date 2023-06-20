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Son dakika | Antalya'da korkutan orman yangını! Ekipler alarma geçti

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Giriş: 20.06.2023 16:08
Güncelleme:20.06.2023 16:12
Son dakika haberi.. Antalya'nın Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi'ndeki ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı.
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