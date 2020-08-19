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Son dakika: Ankara'da otomobil iş yerine böyle girdi
Ankara'da kontrolden çıkan otomobil, hızla bambu malzemeleri satılan iş yerine daldı. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kaza anı, güvenlik kamerası görüntüsüne yansıdı.
Ankara'da kontrolden çıkan otomobil, hızla bambu malzemeleri satılan iş yerine daldı. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kaza anı, güvenlik kamerası görüntüsüne yansıdı.