20 Aralık 2021, Pazartesi
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Ankara'da kar sürücülere zor anlar yaşattı
Son dakika haberi: Başkent’te yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Karlı yolda mahsur kalan sürücülerin yardımına ise yoldan geçen vatandaşlar yetişti.
Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak sürüyor.
Kentin dört bir yanını etkisi altına alan kar yağışı sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu. Yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda sürücüler kaza yapmamak için yoğun çaba sarf etti.
Çankaya'da bulunan Ceyhun Atuf Kansu Caddesi'nde yolda kalan bir sürücünün yardımına ise vatandaşlar koştu.