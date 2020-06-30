Son dakika: Ankara’da esnaftan Halk Ekmek’e alacak isyanı! CHP'li belediyeye geçince |Video

Son dakika haberi... CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Halk Ekmek için un alım ihalesinde çarpıcı bir olay yaşandı. Bir esnaf iki aydır ödeme alamadıklarını söyleyerek alacaklarını istedi. Halk Ekmek genel müdür yardımcısı Mehmet Kemer ise küresel salgını öne sürerek ödemeleri geciktirdiklerini itiraf etti.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Ekmek için un alım ihalesinde çarpıcı bir olay yaşandı. Bir esnaf iki aydır ödeme alamadıklarını söyleyerek alacaklarını istedi. Halk Ekmek genel müdür yardımcısı Mehmet Kemer ise küresel salgını öne sürerek ödemeleri geciktirdiklerini itiraf etti.

20 YILDIR DÜZENLİ ÖDENİYORDU

AK Parti döneminde 20 yıldır yapılan düzenli ödemeler Büyükşehir Belediyesi CHP'ye geçince kesintiye uğradı. Halk Ekmek yönetimi ödemelerin geciktiğini itiraf etti.

ÜNAL: BELEDİYE ŞİRKETLERİ İYİ İDARE EDİLMİYOR

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi meclis Başkanvekili Fatih Ünal, "Esnaf şikayetçi ancak un vermeye devam ediyor. Ben Halk Ekmek'in ve diğer belediye şirketlerinin genel olarak iyi idare edilmediğini düşünüyorum" dedi.