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Alev topuna dönen yolcu minibüsünden geriye iskeleti kaldı

İHA
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Giriş: 20.12.2021 01:38
Güncelleme:20.12.2021 01:43
Kırıkkale'de alev topuna dönen park halindeki yolcu minibüsünden geriye iskeleti kaldı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları ve olay yerinden yeni görüntüler haberimizde...

Yangın, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki 711. Sokakta meydana geldi.

YOLCU MİNİBÜSÜ ATEŞ TOPUNA DÖNDÜ

Edinilen bilgiye göre, S.O'ya ait 71 K 0059 plakalı minibüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin büyümesiyle birlikte minibüs, ateş topuna döndü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Uzun uğraşlar sonucu söndürülen minibüsten geriye iskeleti kaldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yanan minibüste inceleme yapıldı.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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