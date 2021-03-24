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24 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Son dakika: AK Parti'de büyük kongre günü! A Haber'de flaş değerlendirmeler Giriş: 24.03.2021 11:19 Güncelleme:24.03.2021 11:57 Son dakika haberi... ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı A Haber canlı yayınında AK Parti'nin büyük kongresiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bursalı, "AK Parti 19 yıldır zaten her daim kendi hikayesini Türkiye ile birlikte yazan bir parti oldu. Bu vizyonu ortaya koydu. Kendini güncellemeyi bildi." ifadelerini kullandı. DİĞER