Son dakika: AK Parti'de büyük kongre günü! A Haber'de flaş değerlendirmeler

Son dakika haberi... ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı A Haber canlı yayınında AK Parti'nin büyük kongresiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bursalı, "AK Parti 19 yıldır zaten her daim kendi hikayesini Türkiye ile birlikte yazan bir parti oldu. Bu vizyonu ortaya koydu. Kendini güncellemeyi bildi." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN