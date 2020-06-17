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Son dakika: Afyonkarahisar'da şoke eden anlar kamerada! Seyir halindeki otomobile yıldırım düştü |Video

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Giriş: 17.06.2020 13:25
Güncelleme:17.06.2020 13:37
Son dakika haberi... İstanbul'dan memleketleri Afyonkarahisar'a gelen Ahmet Dere ve ailesinin bulunduğu otomobile seyir halindeyken yıldırım isabet etti. Dere ve ailesinin yara almadan kurtulduğu olay anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

İstanbul'da oturan Ahmet Dere, eşi ve kızıyla birlikte memleketi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine gelmek üzere 14 Haziran'da yola çıktı. Eskişehir yakınlarına geldiklerinde sağanak başlarken, Dere ailesinin bulunduğu otomobile seyir halinde yıldırım isabet etti.

Antene isabet eden yıldırım sonrası yüksek akım nedeniyle aracın elektronik beyni devre dışı kalırken, Ahmet Dere ve ailesi büyük bir tehlike atlattı. Dere ailesi olaydan yara almadan kurtulurken, çekici yardımıyla Afyonkarahisar'a getirilen araç bakıma alındı. Seyir halindeki otomobile yıldırımın isabet ettiği anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Seyir halindeki otomobile yıldırım düştü
Seyir halindeki otomobile yıldırım düştü
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