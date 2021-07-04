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Adana'da şiddetli yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı

İHA
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Giriş: 04.07.2021 23:45
Güncelleme:04.07.2021 23:54
Adana’da aniden bastıran şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Ağaçların dalları kırılıp yola savrulurken, vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Adana'da Temmuz yağmuru vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Sağanak nedeniyle çok sayıda mahallede su taşkınları yaşanırken, merkez ilçelerde bulunan bulvardaki araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Bazı ağaçların dallarının kırılarak yollara düştüğü de görüldü.

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