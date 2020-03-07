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07.03.2020

Adana’da ambulansın çarptığı araç halata asılı kaldı! O anlar kamerada

Adana’da ambulansın çarptığı hafif ticari araç, yol kenarındaki telefon direğinin halatında, asılı kaldı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.

Çevreyolu'ndaki Güneri Caddesi kavşağında yaşanan kazada, Kozan Devlet Hastanesi'nden aldığı hastayı kent merkezine götüren Atilla A. yönetimindeki 01 CES 54 plakalı ambulans, Bilal Kökyıldırım (52) yönetimindeki 01 EUZ 08 plakalı hafif ticari araca çarptı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki telefon direğinin sabit durmasını sağlayan halatta asılı kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Bilal Kökyıldırım, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, ambulanstaki hasta başka bir ambulansla hastaneye gönderildi. Polis, kaza ile ilgili çalışma başlattı.

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