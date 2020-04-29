29 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: ABD'li polis 14 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşattı! Gerekçesi pes dedirtti |Video

Son dakika: ABD'li polis 14 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşattı! Gerekçesi pes dedirtti |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
29.04.2020
Son dakika haberi... ABD'de bir polis memuru, 14 yaşında olduğu belirtilen bir çocuğu puro taşıdığı gerekçesiyle darp etti. Akıllara durgunluk veren olayın görüntüsü sosyal medyada yayınlanırken, polise tepkiler çığ gibi büyüdü.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Rancho Cordova Polis Departmanı'nda görevli bir polis memurunun, 14 yaşında olduğu belirtilen erkek bir çocuğu puro taşıdığı gerekçesiyle darp etti.

Akıllara durgunluk veren olayın görüntüsü sosyal medyada yayınlandı. Görüntülerde polis, 14 yaşındaki çocuğu yerde sürükleyerek, yumruklar eşliğinde kelepçelemeye çalıştığı görüldü.

Çocuğun yakınları söz konusu durumun yaşanması için hiçbir sebep olmadığını belirtirken "Bu tür stres altında önceden var olan ölümcül olabilecek bir sağlık durumu var" açıklamasında bulundu. Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan olaya tepki yağdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ABD'li polis çocuğa dehşeti yaşattı!
ABD'li polis çocuğa dehşeti yaşattı!
Cenaze töreni ülkeyi karıştırdı
Cenaze töreni ülkeyi karıştırdı
Trafikte şoke eden görüntü!
Trafikte şoke eden görüntü!
Korona testi tartışması! Ciple hastaneye girdi
Korona testi tartışması! Ciple hastaneye girdi
Yangın faciası: 25 ölü 7 yaralı
Yangın faciası: 25 ölü 7 yaralı
Defne'nin bayrak sevgisi! Gözyaşlarını tutamadı
Defne'nin bayrak sevgisi! Gözyaşlarını tutamadı
İstanbul evde kalmıyor! Dikkat çeken rakamlar
İstanbul evde kalmıyor! Dikkat çeken rakamlar
Skandal parti! İfadeler ortaya çıktı
Skandal parti! İfadeler ortaya çıktı
Polis böyle çıkardı! Ceset bulundu
Polis böyle çıkardı! Ceset bulundu
Kaybolan askerin cansız bedenine ulaşıldı
Kaybolan askerin cansız bedenine ulaşıldı
Hurmadaki zehre dikkat!
Hurmadaki zehre dikkat!
Kepçe operatörünün inanılmaz kurtuluşu
Kepçe operatörünün inanılmaz kurtuluşu
Daha Fazla Video Göster